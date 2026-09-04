Putin nechce zaútočit na země NATO, prohlásil Trump
4. 9. 2026 22:34 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance. Šéf Bílého domu zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války.
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