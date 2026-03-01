USA uvolnily záběry z útoku na Írán
1. 3. 2026 14:46 Zahraniční
Americké centrální velitelství (CENTCOM) uvedlo, že USA během operace proti Íránu neutrpěly žádné ztráty. Americká armáda také zveřejnila video zachycující její údery proti Íránu. Jsou na něm vidět rakety odpalované z válečné lodi, stíhačky startující z letadlové lodi a údery na íránské budovy, jako jsou velitelství a podobně.
00:26
