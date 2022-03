VIDEO: V USA uvázla loď, podobně jako loni v Suezu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V USA uvázla loď, podobně jako loni v Suezu

Kontejnerová loď Ever Forward najela v neděli v zálivu Chesapeake na mělčinu. Námořní dopravu neblokuje. I přesto případ připomíná loňské uváznutí lodi Ever Given v Suezském průplavu. Obě plavidla provozuje ta samá společnost – tchajwanská Evergreen Marine.

video: Reuters