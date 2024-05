VIDEO: Budoucnost válčení? Americký velitel letěl stíhačkou řízenou robotem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Budoucnost válčení? Americký velitel letěl stíhačkou řízenou robotem

Americký šéf letectva Frank Kendall se poprvé proletěl experimentální stíhačkou F-16, kterou místo člověka pilotovala umělá inteligence (AI). Armáda Spojených států do jejího rozvoje ve vojenském letectví hodně investuje a takto řízené stroje by do provozu chtěla zařadit do čtyř let. Odborníci na kontrolu zbraní nicméně nad plánem vyjadřují hluboké znepokojení.

video: Reuters