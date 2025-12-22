USA zasáhly u Venezuely proti dalšímu tankeru

Zahraniční
Spojené státy v neděli v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely zasahují proti dalšímu tankeru, informují agentury Bloomberg a Reuters. Tanker je na cestě do Venezuely, kde se chystá naložit ropu. V sobotu se americké ozbrojené síly jednoho tankeru zmocnily, což venezuelská vláda odsoudila jako únos a pirátství.
