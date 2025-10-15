USA zaútočily u pobřeží Venezuely už na pátou loď. Posádku zlikvidovaly

Zahraniční
Spojené státy zaútočily u pobřeží Venezuely na další plavidlo, které podle nich převáželo drogy. Šest lidí zemřelo, napsala v úterý agentura Reuters s odvoláním na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Žádný americký voják podle něj nebyl zraněn.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:37

Obyvatele severu Brna děsí uzavírka Fryčajovy a objížďka úzkými ulicemi
Domácí
15. 10. 2025 11:02
00:33

V Ekvádoru vybuchlo auto před nákupním centrem
Zahraniční
15. 10. 2025 11:00
00:36

V Itálii vyhořel 400 let starý klášter Bernaga
Zahraniční
15. 10. 2025 10:04
01:20

V Kolíně vykolejil nákladní vlak převážející auta
Domácí
15. 10. 2025 10:02
27:03

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka
Rozstřel
15. 10. 2025 10:00
00:46

Neuctivé, přemýšlím o trestu. Trump opět tepal Španěly kvůli výdajům na obranu
Zahraniční
15. 10. 2025 9:52
01:23

Senát v USA opět neschválil financování federální vlády
Zahraniční
15. 10. 2025 9:30
00:37

USA zaútočily u pobřeží Venezuely už na pátou loď. Posádku zlikvidovaly
Zahraniční
15. 10. 2025 8:16
01:10

Hamás se odzbrojí, protože to sám řekl. Jinak to uděláme my, prohlásil Trump
Zahraniční
15. 10. 2025 8:02
00:45

Trump udělil medaili svobody zabitému aktivistovi Kirkovi
Zahraniční
15. 10. 2025 7:36
00:30

Takto to vypadá, když zabere sumec
Lifestyle
15. 10. 2025 0:06
01:31

Randit s Francouzem je romantičtější než s Čechem, říká vnučka Rázlové Diatta
Společnost
15. 10. 2025 0:06
02:59

Dávat zahraničí nováčkovi připomíná Lipavského. A ten ho nevede dobře, říká politolog Kubáček
Domácí
14. 10. 2025 21:14
00:32

Maďarsko se baví. Premiér Viktor Orbán na summitu o Gaze v Egyptě zápasí se sluchátky
Zahraniční
14. 10. 2025 20:20
02:39

Manželství podle Patrika Hartla: Při psaní jsem pocitově úplně nahý, říká spisovatel
Společnost
14. 10. 2025 18:10
00:46

Lecornu ve Francii bojuje o život vlády, navrhl pozastavení důchodové reformy
Zahraniční
14. 10. 2025 17:22
00:59

Pošta v Třebíči proslula neobjasněnou velkou loupeží
Domácí
14. 10. 2025 17:00
02:07

Šestá evropská země zařazuje F-35 do výzbroje. Belgie slaví přílet prvních strojů
Zahraniční
14. 10. 2025 16:46
00:33

Reportér, zpěvák i oběť. Tvář palestinské propagandy zabili konkurenti Hamásu
Zahraniční
14. 10. 2025 15:46
00:27

Hygiena se zhrozila při kontrole sběrných dvorů v Brně
Domácí
14. 10. 2025 15:20

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.