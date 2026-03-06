USS Bainbridge odpálila na Írán řízené střely
6. 3. 2026 13:52 Zahraniční
Na internetu se objevily dramatické záběry odpalu střel s plochou dráhou letu Tomahawk z amerického torpédoborce USS Bainbridge směrem na cíle v Íránu. Útok byl součástí operace Epic Fury ze 3. března. Konflikt na Blízkém východě mezitím prudce eskaluje. Írán odpověděl sérií dronových a raketových útoků v oblasti Perského zálivu.
00:28
