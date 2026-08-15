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Sebevražedná úzkost, čekání na návrat. Na palubě vysílené lodi USS Abraham Lincoln

Zahraniční
Námořníci nasazení na americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln jsou na své misi už extrémně dlouho. Více než půl roku. A mnozí z nich zoufale čekají na návrat do domovského přístavu. Někteří pomýšlejí i na sebevraždu. Odborníci proto varují, že další prodlužování námořních operací přinese další problémy.
video: Reuters
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