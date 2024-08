VIDEO: Ukrajině by vyhovovalo, kdybychom zaútočili jadernou zbraní, hrozí Lukašenko Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ukrajině by vyhovovalo, kdybychom zaútočili jadernou zbraní, hrozí Lukašenko

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko v televizním vysílání přiznal, že situace ruské armády v Kurské oblasti je velmi těžká. Ukrajina podle něj do Kurska vyslala to nejschopnější, co jen mohla. Proto vnímá jaderný útok ze strany Ruska a i Běloruska jako velice pravděpodobný. Svou hrozbu podmínil Lukašenko tvrzením, že přesně to si Ukrajina přeje, poněvadž by tak nadešla třetí světová válka.

video: yt/@beltavideo