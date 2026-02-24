Útočník v Moskvě odpálil výbušné zařízení u policejního auta

Zahraniční
Útočník v pondělí večer odpálil výbušné zařízení u policejního vozu před vlakovým nádražím v Moskvě, jeden dopravní policista zemřel a další dva utrpěli zranění. S odvoláním na ruské ministerstvo vnitra o tom v noci na úterý informovala agentura Reuters, podle které zahynul i útočník. Motiv činu není znám.
video: Reuters
