Otec zalehl granát, aby zachránil své dva syny

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a Sabine Taasaová, která při útocích Hamásu ztratila manžela Gila Taasu a 17letého syna Ora, ukázali (29. srpna) dosud nezveřejněné záběry z útoku na její rodinu. „V 6:29 ráno jsem ztratila svého manžela Gila Taasu a staršího syna Ora Taasu, nedaleko od Moshav Netiv Haasara,“ řekla Sabine. Záběry z bezpečnostních kamer zachycují Gila Taasu a jeho syny, jak utíkají z domu do úkrytu. O chvíli později hodil bojovník Hamásu do úkrytu granát, po kterém následovala exploze. Poté je vidět ozbrojence vstupovat do úkrytu, kde leží Gilovo tělo. Oba chlapce následně bojovníci odvedou zpět do domu. Záběry také zachycují rozhovor mezi bratry, ve kterém Shay řekl svému bratrovi, že přišel o zrak na jedno oko. Or byl nejstarší bratr, který se na záběrech neobjevil, podle místních médií byl zabit na pláži Zikim, kam se toho rána vydal na ryby. Média také informovala, že poté, co bojovník Hamásu opustil dům, oba bratři Koren a Shay utekli do domu své matky vedle a schovali se tam, dokud nebyli evakuováni.Sdílet video na FB