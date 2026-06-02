Ruský útok zahnal desetitisíce lidí do krytů. V kyjevském metru nocovalo 41 tisíc osob
2. 6. 2026 20:20 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Během ruského vzdušného útoku na Ukrajinu se v noci na úterý ukrylo v kyjevském metru přinejmenším 41 tisíc lidí včetně dětí, což je nejvíce během nočního náletu za poslední roky. Obyvatelé Kyjeva a Dnipra, ve kterých ruský útok zabil dohromady 22 lidí, byli v šoku.
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