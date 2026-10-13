Po nočním útoku na Charkov vyprošťují těla z trosek
13. 10. 2026 10:02 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ruský noční útok na ukrajinský Charkov si vyžádal oběti. Záchranáři prohledávají trosky zasažených budov a vyprošťují z nich těla. Rozsah škod a počet obětí zatím nejsou upřesněny.
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