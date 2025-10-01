Po útoku ukrajinského dronu zemřel šéf ruské okupační správy v Nové Kachovce
1. 10. 2025 14:14 Zahraniční
Po útoku ukrajinského dronu zemřel šéf ruské okupační správy v ukrajinské Nové Kachovce Vladimir Leonťjev. Ve středu to uvedl Moskvou dosazený gubernátor okupované části jihoukrajinské Chersonské oblasti Vladimir Saldo. Ukrajinské soudy proruského funkcionáře dříve odsoudily k mnohaletým trestům za válečné zločiny.
