Čtvrtý útok za dva dny. Na východě Austrálie kvůli žralokům zavírají pláže
20. 1. 2026 8:00 Zahraniční
V australském státě Nový Jižní Wales pokousal surfaře žralok, napsal zpravodajský web BBC s tím, že se jedná o čtvrtý útok žraloka na východním pobřeží Austrálie za posledních 48 hodin. Žraloci se blíže k pobřeží stahují nejspíš kvůli silným dešťům, které v posledních dnech trápily východ Austrálie.
00:43
