Skandál vyvolalo v Uzbekistánu video ze svatby, během které ženich udeřil nevěstu za to, že ho porazila ve hře. Muž byl obviněn z násilí poté, co se video začalo virálně šířit a dostalo se i do zahraničních médií, od Koreje po Německo.

video: Twitter/@l_seiitbek