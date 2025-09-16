V Grónsku začalo velké vojenské cvičení NATO bez USA
16. 9. 2025 8:46 Zahraniční
Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen přicestoval společně s jeho islandským a norským protějškem do Grónska. Vládní představitelé největší ostrov světa navštívili při příležitosti velkého vojenského cvičení, kterého se účastní několik členských zemí NATO. Jednotky USA se ale nezapojily, přestože se na severu ostrova nachází americká letecká základna.
