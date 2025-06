VIDEO: V Indii otevřou nejvyšší železniční most světa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Indii otevřou nejvyšší železniční most světa

Indický premiér Naréndra Módí se chystá slavnostně otevřít most Čenab, nejvyšší železniční obloukový most na světě, který se nachází v oblasti Džammú a Kašmír. Most Čenab měří 359 metrů a je o 35 metrů vyšší než Eiffelova věž. Očekává se, že tento zázrak špičkové techniky, který překlenuje řeku Čenab, změní železniční dopravu v Kašmíru, výrazně zlepší dopravní spojení a posílí infrastrukturu regionu. Podle úředníků má most také strategický a hospodářský význam a je důležitou součástí širších cílů Indie v oblasti rozvoje a národní bezpečnosti.

video: Reuters