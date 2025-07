VIDEO: Auto při nehodě smetlo trampolínu s dítětem. Zapíchlo se do střechy domu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V německém městě Bohmte narazilo v sobotu večer auto do střechy stodoly. Podle policie sjelo vozidlo kolem osmé hodiny večerní z vozovky, prorazilo živý plot, srazilo sedmiletého chlapce, který skákal na trampolíně, a nakonec dopadlo na střechu stodoly vysoké přibližně tři metry. Kvůli nerovnému terénu se auto zřejmě vymrštilo do vzduchu a dopadlo na střechu sousední budovy. Mluvčí policie uvedla, že nic nenasvědčuje tomu, že by řidič byl pod vlivem alkoholu.

video: AP