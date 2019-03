VIDEO: Očkovací centra v New Yorku nabzí při epidemii spalniček vakcinaci zdarma Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Očkovací centra v New Yorku nabzí při epidemii spalniček vakcinaci zdarma

V americkém okresu Rockland na severu od New Yorku se spalničky šíří tak rychle, že úřady musely vyhlásit stav nouze. Takovou epidemii město nezažilo desítky let. Skoro šest tisíc neočkovaných dětí má zákaz vstupu do škol i obchodů. V případě porušení rodičům hrozí pokuta v přepočtu až 115 tisíc Kč a půl roku vězení.

video: Reuters