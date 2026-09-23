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Tigrajští povstalci obsadili letiště na severu Etiopie

Zahraniční
Tigrajští povstalci na severu Etiopie ve středu obsadili několik letišť a zahájili boje s etiopskou federální armádou.
video: X/@D_S_ALHARBI
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