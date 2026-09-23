Tigrajští povstalci obsadili letiště na severu Etiopie
23. 9. 2026 20:30 Zahraniční
Tigrajští povstalci na severu Etiopie ve středu obsadili několik letišť a zahájili boje s etiopskou federální armádou.
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Tigrajští povstalci obsadili letiště na severu Etiopie
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