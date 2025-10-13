Válka v Gaze skončila, příměří vydrží, řekl Trump před odletem do Izraele
13. 10. 2025 7:48 Zahraniční | Válka v Izraeli
Válka skončila, příměří v Pásmu Gazy vydrží a Mírová rada dohlížející na správu pásma bude ustanovena brzy. Podle agentury Reuters to řekl americký prezident Donald Trump na palubě prezidentského speciálu Air Force One poté, co se ho novináři ptali, zda si je jistý tím, že konflikt mezi Izraelem a hnutím Hamás skončil. Trump letadlem míří do Tel Avivu.
00:56
Válka v Gaze skončila, příměří vydrží, řekl Trump před odletem do Izraele
Zahraniční13. 10. 2025 7:48
03:00
Proměna chaty z roku 1972
Lifestyle13. 10. 2025 0:06
00:53
První noční rybaření a hned přišel obří kapr
Domácí13. 10. 2025 0:06
03:31
Aston Martin DBX S: nic rychlejšího mezi stěhováky pro milionáře neseženete
Technika13. 10. 2025 0:06
03:46
Před 100 lety se narodila „Železná lady“ Margaret Thatcherová
Technika13. 10. 2025 0:06
00:42
Nechoďte k vodě! Pláže Černého moře pokryl mazut
Zahraniční12. 10. 2025 18:58
02:23
Burácení motorů v Praze, centrem projela rallye
Sport12. 10. 2025 18:28
00:40
Prezident Pavel závodil na Vodáckém maratonu
Domácí12. 10. 2025 17:28
00:36
V Přibyslavi se starají o pomník, jehož historie je nejasná
Domácí12. 10. 2025 16:00
00:55
Dálnice odnikud nikam přilákala tisíce lidí, zajímala i neřidiče
Domácí12. 10. 2025 15:54
01:02
Pošlete peníze, nebo usmrtíme třicet běluh, hrozí kanadský zábavný park vládě
Zahraniční12. 10. 2025 15:46
01:56
Systém pro sledování krav se stal mezi novozéladnskými farmáři velmi populárním
Zahraniční12. 10. 2025 15:00
00:52
Vláda bude odborná, řekl Juchelka. Jen nepovedená reality show, tvrdí Skopeček
Domácí12. 10. 2025 14:52
00:26
Lidé z Mostu bojují proti nelegálnímu kebabu
Domácí12. 10. 2025 13:00
01:30
Dvojhra je komediální projekt ze života manželské dvojice stižené vztahovou ponorkou
Domácí12. 10. 2025 11:18
01:08
Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice je směrem na Německo uzavřená
Krimi12. 10. 2025 11:02
01:04
Manželé vrací mládež k modelářství
Domácí12. 10. 2025 9:46
01:04
Opravenou vilu Čerych v České Skalici otevřela Eva Pavlová
Domácí12. 10. 2025 8:24
01:02