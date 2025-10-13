Válka v Gaze skončila, příměří vydrží, řekl Trump před odletem do Izraele

Zahraniční | Válka v Izraeli
Válka skončila, příměří v Pásmu Gazy vydrží a Mírová rada dohlížející na správu pásma bude ustanovena brzy. Podle agentury Reuters to řekl americký prezident Donald Trump na palubě prezidentského speciálu Air Force One poté, co se ho novináři ptali, zda si je jistý tím, že konflikt mezi Izraelem a hnutím Hamás skončil. Trump letadlem míří do Tel Avivu.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:56

Válka v Gaze skončila, příměří vydrží, řekl Trump před odletem do Izraele
Zahraniční
13. 10. 2025 7:48
03:00

Proměna chaty z roku 1972
Lifestyle
13. 10. 2025 0:06
00:53

První noční rybaření a hned přišel obří kapr
Domácí
13. 10. 2025 0:06
03:31

Aston Martin DBX S: nic rychlejšího mezi stěhováky pro milionáře neseženete
Technika
13. 10. 2025 0:06
03:46

Před 100 lety se narodila „Železná lady“ Margaret Thatcherová
Technika
13. 10. 2025 0:06
00:42

Nechoďte k vodě! Pláže Černého moře pokryl mazut
Zahraniční
12. 10. 2025 18:58
02:23

Burácení motorů v Praze, centrem projela rallye
Sport
12. 10. 2025 18:28
00:40

Prezident Pavel závodil na Vodáckém maratonu
Domácí
12. 10. 2025 17:28
00:36

V Přibyslavi se starají o pomník, jehož historie je nejasná
Domácí
12. 10. 2025 16:00
00:55

Dálnice odnikud nikam přilákala tisíce lidí, zajímala i neřidiče
Domácí
12. 10. 2025 15:54
01:02

Pošlete peníze, nebo usmrtíme třicet běluh, hrozí kanadský zábavný park vládě
Zahraniční
12. 10. 2025 15:46
01:56

Systém pro sledování krav se stal mezi novozéladnskými farmáři velmi populárním
Zahraniční
12. 10. 2025 15:00
00:52

Vláda bude odborná, řekl Juchelka. Jen nepovedená reality show, tvrdí Skopeček
Domácí
12. 10. 2025 14:52
00:26

Lidé z Mostu bojují proti nelegálnímu kebabu
Domácí
12. 10. 2025 13:00
01:30

Dvojhra je komediální projekt ze života manželské dvojice stižené vztahovou ponorkou
Domácí
12. 10. 2025 11:18
01:08

Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice je směrem na Německo uzavřená
Krimi
12. 10. 2025 11:02
01:04

Manželé vrací mládež k modelářství
Domácí
12. 10. 2025 9:46
01:04

Opravenou vilu Čerych v České Skalici otevřela Eva Pavlová
Domácí
12. 10. 2025 8:24
01:02

170tunovou mostní konstrukci přesouvali po kolejích dva dny
Domácí
12. 10. 2025 8:16
02:11

Podobnost čistě náhodná. Lidovky psaly před 100 lety o rozvratu vlády
Technika
12. 10. 2025 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.