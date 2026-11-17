Ukrajina opět udeřila na Krymský most, část se zřítila do moře
17. 11. 2026 8:12 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Kyjev v pondělí večer čelil útoku ruských balistických střel, aktivovány byly systémy protivzdušné obrany, uvedl starosta Vitalij Kličko. Obyvatele hlavního města vyzval, aby se odebrali do krytů. Rusko pak oznámilo, že jejich protivzdušná obrana zničila na stovky bezpilotních letounů, které mířily do Moskevské oblasti.
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