Ukrajinské drony zasáhly několik ruských regionů včetně Kronštadtu
6. 6. 2026 10:30 Zahraniční
Ruské weby hlásí výbuchy v obci Uzlovaja v Tulské oblasti a ve městě Usť-Labinsk v Krasnodarském kraji, kde po zásahu ropných skladů zuřil velký požár. Ropný sklad hořel také v okupované obci Zuhres ve východoukrajinské Doněcké oblasti. Ve stejnou dobu drony zasáhly i přístav v okupovaném Mariupolu na jihovýchodě Ukrajiny, odkud byly hlášeny výbuchy a hustý kouř. Ukrajinské drony útočily také na přístav Kronštadt asi 1070 kilometrů severně od Kyjeva, kde vypuklo několik požárů. V nedalekém Petrohradě a přilehlé Leningradské oblasti se kvůli hrozbě útoků bezpilotních letounů rozezněl protiletecký alarm.
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