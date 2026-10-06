Ukrajinské drony zasáhly středisko pro přepravu a distribuci ropy Volodarsk
6. 10. 2026 9:50 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Podle deníku The Kyiv Intependent, který se odvolává na monitorovací kanály, ukrajinské drony v noci zasáhly mimo jiné velké ropné zařízení v Moskevské oblasti. Podle telegramového kanálu Exilenova Plus zasáhl ukrajinský dron středisko pro přepravu a distribuci ropy Volodarsk nedaleko obce Konstantinovo.
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