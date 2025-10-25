Rusové posílají do bojů v první linii už i ženy

Válka na Ukrajině
Ruští velitelé poblíž ukrajinského Pokrovsku začali údajně sestavovat ženské útočné jednotky, aby kompenzovali katastrofální ztráty v řadách ruské armády. Podle partyzánského oddílu Ateš jsou ženy využívány při útočných operacích a infiltračních misích, někdy s rozkazem převléknout se za civilisty, pokud útoky selžou. Záběry zveřejněné ukrajinskou 110. brigádou ukazují dvě ruské ženy eliminované během jednoho z útoků.
video: X/@ukraine_frontup
