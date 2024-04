VIDEO: Mnoho raněných i mrtvých jen marně čeká na odvoz. Auta zoufale chybí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Paní Lesya Kopchuk je Ukrajinkou tělem i duší. Ani po dvaceti letech života v Česku, na svoji rodnou zemi nezapomněla. V její pražské dílně vznikají třeba látkové části nosítek, originální vojenské brašny a v neposlední řadě také uniformy, které pravidelně sama vozí přímo na frontovou linii, zejména do Záporoží. Plně naložené auto předá vojákům a zpět do Prahy jede vlakem. Někdy se se svým nákladem dostane tak blízko, že ji od ruských pozic dějí jen pár kilometrů. Strach o vlastní život je tu zcela na místě. Těla vojáků, se kterými se před pár týdny ještě smála, dnes leží opuštěná v poli a mnohdy jen marně čekají na svoji poslední cestu k jejich truchlícím rodinám. Auta, která by je dokázala odvézt, zoufale chybí. Pomoc, kterou paní Lesya Kopchuk organizuje z velké části také sama financuje. Na nákup tolik potřebných terénních automobilů, dronů, léků, kvalitních látek na uniformy a dalšího vybavení, to ale často nestačí. Doufá proto, že pomohou její dobročinné sbírky.

