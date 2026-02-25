Válka na Ukrajině je skvrnou na našem kolektivním svědomí, řekl šéf OSN

Čtyři roky po začátku ruské invaze na Ukrajinu zůstává tamní válka podle generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese skvrnou na světovém kolektivním svědomí. Prohlášení za něj přečetla jeho zástupkyně pro politické záležitosti Rosemary DiCarlová na úterním zasedání Rady bezpečnosti OSN ke čtvrtému výročí ruské invaze na Ukrajinu.
video: Reuters
