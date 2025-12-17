Ukrajinci zlikvidovali u Pokrovsku ruskou kolonu
17. 12. 2025 11:12 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajinské jednotky zlikvidovaly ruskou vojenskou kolonu v obci Nové Šachové poblíž Pokrovsku. Podle dostupných informací šlo o koordinovaný úder dělostřelectva, dronů a obrněných vozidel. Při útoku byly podle ukrajinské armády zabity desítky ruských vojáků.
