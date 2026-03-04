Během 100 hodin jsme použili více než 2000 kusů munice, řekl admirál Cooper

Zahraniční
Izraelská armáda zahájila další novou rozsáhlou vlnu úderů na Írán. Cílem jsou podle ní íránská odpalovací zařízení, systémy protivzdušné obrany a další infrastruktura. Izraelci zároveň při nočních úderech na Libanon zabili nejméně deset lidí a desítky dalších zranili. Spojené státy pak od začátků útoků na Írán zasáhly zhruba 2000 íránských cílů. Stav porovnávají s invazí do Iráku v roce 2003.
video: X / @CENTCOM
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:15

Během 100 hodin jsme použili více než 2000 kusů munice, řekl admirál Cooper
Zahraniční
4. 3. 2026 8:04
00:47

Obnova parku za sto milionů začala. Alej u léčebny nahradily pařezy
Domácí
4. 3. 2026 7:40
00:55

Rameno Moravy je po úpravách plné vody. Má chránit před povodněmi
Domácí
4. 3. 2026 6:00
01:53

Introducing Armor Mini 20T Pro: World’s First 5G Thermal Mini Rugged Phone
Technika
4. 3. 2026 0:06
28:14

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit
Rozstřel
4. 3. 2026 0:06
01:37

High On Life 2 - Launch Trailer
Lifestyle
4. 3. 2026 0:06
01:22

Armáda ukázala, jak koordinuje repatriační lety z Blízkého východu
Domácí
3. 3. 2026 22:12
00:52

USA přeruší se Španělskem obchod. Nejsem spokojen ani s Británií, říká Trump
Zahraniční
3. 3. 2026 20:04
00:42

Už jsme zničili téměř vše, dmul se Trump
Zahraniční
3. 3. 2026 19:10
00:26

Žena znečišťuje dům fekáliemi a vyhrožuje ostatním. Sousedé jsou bezradní
Krimi
3. 3. 2026 17:30
02:03

Fekální sousedka! Lidé v bytovém domě trpí
Krimi
3. 3. 2026 17:30
02:47

Na zámku v Karviné začal velký jarní úklid
Domácí
3. 3. 2026 17:20
03:11

Řešíme to online, řekl ve Sněmovně Babiš k situaci turistů na Blízkém východě
Domácí
3. 3. 2026 17:08
00:27

Katar v odvetě údajně udeřil v Íránu
Zahraniční
3. 3. 2026 17:00
00:49

V Roudnici vystaví tisíce let starý bronzový poklad
Domácí
3. 3. 2026 16:56
00:41

Turek prezidentovi netleskal, při jeho odchodu ani nevstal
Domácí
3. 3. 2026 16:24
01:04

Končím! Clintonová se rozčilovala během výpovědi v kauze Epstein
Zahraniční
3. 3. 2026 15:36
01:12

Trump mi řekl, že s Epsteinem zažil skvělé časy, vypověděl Clinton
Zahraniční
3. 3. 2026 15:36
02:01

Fico kritizuje EU kvůli nečinnosti ohledně ropovodu Družba
Zahraniční
3. 3. 2026 15:36
01:17

Nejkrásnější ženy Česka ukázaly svá těla v plavkách
Společnost
3. 3. 2026 15:32

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.