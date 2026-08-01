Provoz v Hormuzském průlivu prudce klesá

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1. 8. 2026 8:40 Zahraniční
Podle britské námořní služby (UKMTO) zasáhl projektil neznámého původu tanker plující přibližně 20 kilometrů severovýchodně od ománské obce Límá, ležící na poloostrově Rás Musandam. Zásah poškodil strojovnu, čímž loď ztratila kontrolu. Jde o jeden z řady podobných incidentů, které byly v oblasti zaznamenány od opětovného rozhoření konfliktu mezi USA a Íránem.
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