Ve Vatikánu se po 500 letech konala společná modlitba papeže a britského krále
23. 10. 2025 13:32 Zahraniční
V Sixtinské kapli ve Vatikánu se dnes koná historická modlitba papeže Lva XIV. a britského krále Karla III., který je mimo jiné oficiální hlavou anglikánské církve. Děje se tak poprvé od roku 1534, kdy se anglikáni oddělili od katolíků. Před modlitbou papež přijal britského panovníka, kterého doprovází na návštěvě Vatikánu manželka, a mluvil s ním několik desítek minut, uvádí agentury.
01:32
Pokud budeme peníze Moskvě vracet, musí se podílet všichni, řekl Belgický premiér
Zahraniční23. 10. 2025 14:08
01:07
Žena odhaluje temnou stránku kulturistiky, po soutěžích nastává peklo
Lifestyle23. 10. 2025 13:50
00:29
Když počasí čaruje. Pražany ráno probudila ukázková duha
Domácí23. 10. 2025 13:44
01:07
Ve Vatikánu se po 500 letech konala společná modlitba papeže a britského krále
Zahraniční23. 10. 2025 13:32
01:18
Přátelé a příznivci si připomenou Danu Drábovou. Zveřejnili dojemné video
Domácí23. 10. 2025 13:30
01:27
Autobusy nově projíždí „kulaťák" středem po tramvajových kolejích
Domácí23. 10. 2025 13:24
00:47
Ropné sankce jsou kontraproduktivní, řekla Zacharovová
Zahraniční23. 10. 2025 13:10
00:45
Řeka Rječica stoupá, může pohárový zápas Sparty ohrozit déšť či bouřky?
Sport23. 10. 2025 13:02
01:28
Dobeš vychytal už čtvrté vítězství v řadě
Sport23. 10. 2025 12:58
00:47
Policie zadržela podezřelé z výroby a prodeje pervitinu
Krimi23. 10. 2025 12:14
01:37
Trailer k seriálu Štěstíčku naproti
Společnost23. 10. 2025 12:10
01:00
U chorvatského pobřeží zakotvila největší letadlová loď světa
Zahraniční23. 10. 2025 11:56
00:28
Drážní lom u Jihlavy se bude znovu otevírat
Domácí23. 10. 2025 11:52
01:29
Nasaď si kníreček, dnes hraje Kníneček! Zpívánky vesnického týmu boří internet
Sport23. 10. 2025 11:18
00:50
Policie vyšetřuje ostrou střelbu při vojenském cvičení v Bavorsku
Zahraniční23. 10. 2025 11:12
00:42
Málem způsobil nehodu. Policistům ujížděl motocyklista se zákazem řízení
Domácí23. 10. 2025 10:58
00:31
Victoria Beckhamová na sociálních sítích působí sebejistě i přes problémy s poruchou příjmu potravy
Lifestyle23. 10. 2025 10:40
00:33
Suchý poldr na Bylance má ochránit i část Pardubic
Domácí23. 10. 2025 10:32
01:19