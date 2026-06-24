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V Texasu ulétlo 24 milionů včel, havaroval kamion s úly

Zahraniční
Převrácený kamion v Texasu způsobil neobvyklý zásah záchranářů i včelařů. Do okolí se po nehodě dostalo odhadem 24 milionů včel z více než 400 úlů, které nákladní souprava převážela. Úřady kvůli obřímu roji uzavřely část obytné čtvrti a vyzvaly místní, aby zůstali doma a nevycházeli ven.
video: X / @scrollingdad
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