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Místo hubení včely zachraňuje. Muž ze Singapuru jim našel nový domov

Zahraniční
Zatímco většina lidí volá při objevení včelího úlu deratizační firmu, Clarence Chua ze Singapuru včely zachraňuje. Za šest let humánně přemístil kolem 600 úlů, což představuje přibližně šest milionů včel. Kolonie stěhuje z neobvyklých míst, včetně motoru letadla nebo střech obytných domů, a upozorňuje na jejich nezastupitelnou roli v přírodě i při produkci potravin.
video: Reuters
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