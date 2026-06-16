Vědci v Polsku poprvé natočili útok vlčí smečky na stádo zubrů
16. 6. 2026 19:04 Zahraniční
Vědci v Polsku pořídili zřejmě první videozáznam toho, jak v Bělověžském pralese na východě země smečka vlků útočí na stádo zubrů. Server Notes from Poland píše, že video je z poloviny loňského září, Robin Wijnandsová a Tomasz Borowik z Polské akademie věd ho ale zveřejnili teprve nyní na internetových stránkách odborného časopisu Ecology and Evolution.Ve svém článku podotkli, že zubři coby velcí savci bývají často označováni jako druh, který se kořistí predátorů nestává.
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