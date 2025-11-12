Vědci poprvé zaznamenali, jak krysy chytají netopýry v letu

Zahraniční
Němečtí vědci vůbec poprvé zdokumentovali, že invazivní krysy aktivně loví netopýry za letu, strhávají je k zemi a hromadí jejich těla v jeskyních. Podle výzkumníků může tento nově objevený predátorský vztah urychlit přenos patogenů, které netopýři běžně nesou, včetně koronavirů, na hlodavce žijící v těsné blízkosti lidí. Studie upozorňuje na další nečekané riziko spojené s lidským narušováním přírody.
video: X / @iamguzel_
