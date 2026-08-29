Vedra v Chorvatsku přejí soli. Letos jí v Ninu vyrobí až 5000 tun
29. 8. 2026 15:00 Zahraniční
Teploty přesahující 40 °C letos v Chorvatsku komplikují život, na pobřeží Jadranu však mají i pozitivní dopad. V solivaru v Ninu horké a slunečné počasí urychlilo odpařování mořské vody a přineslo ideální podmínky pro výrobu soli. Letos zde očekávají maximální produkci až 5 000 tun.
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Vedra v Chorvatsku přejí soli. Letos jí v Ninu vyrobí až 5000 tun
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