Do hospody jen s očkováním? Uvažujeme o tom, řiká Johnson

Vstup do některých britských hospod by mohl být podle premiéra Borise Johnsona podmíněn předložením vakcinačního certifikátu. Země by podle něj také mohla ještě zpřísnit cesty z Francie, aby tak došlo k zabránění šíření nových variant covidu ze zbytku Evropy.

video: Reuters