Rishi Sunak si získal oblibu jako ministr financí bohatou podporou domácností

Britská Konzervativní strana bude dnes rozhodovat o svém novém předsedovi, který se stane i příštím britským premiérem. Kandidáti na tuto funkci musí do 15:00 SELČ doložit podporu alespoň 100 konzervativních poslanců. Pokud podmínku splní jen jeden kandidát, stane se rovnou lídrem. Největší šanci na úspěch má bývalý ministr financí Rishi Sunak, kterého jako jediného veřejně podpořilo 100 poslanců. Další kandidátka Penny Mordauntová měla do nedělního večera jen dvě desítky nominací. Do souboje naopak nezasáhne bývalý premiér Boris Johnson.

video: Jan Vojtěchovský, Reuters