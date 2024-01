VIDEO: Nenechám si diktovat cizími soudy, hájil Sunak zákon o deportacích Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dolní sněmovna britského parlamentu ve středu večer ve třetím čtení schválila návrh migračního zákona, který má umožnit britské vládě deportovat do africké Rwandy některé migranty žádající o azyl. Informovala o tom britská média a světové agentury. Norma nyní podle stanice BBC zamíří do horní komory britského parlamentu, tedy do Sněmovny lordů.

video: Reuters