Král Karel III. dorazil do Londýna. Před Buckinghamským palácem se zdravil s lidmi

Británie truchlí po čtvrtečním úmrtí královny Alžběty II. Lítost nad skonem 96leté panovnice dlouho do noci před Buckinghamským palácem v Londýně vyjadřovaly tisíce lidí a další i dnes přicházejí před královské sídlo položit květiny či zapálit svíčku. Do Británie míří kondolence z celého světa a řada státníků označuje smrt královny, která byla na trůnu 70 let, za konec jedné éry a velkou ztrátu nejen pro Británii. V poledne místního času (13:00 SELČ) se v Británii rozezní zvony a po nich bude vypáleno 96 slavnostních salv, jedna za každý rok života zesnulé panovnice.

video: Reuters