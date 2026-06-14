Britové se v Lamanšském průlivu zmocnili tankeru z ruské stínové flotily
14. 6. 2026 17:02 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Britské síly se v neděli ráno v Lamanšském průlivu zmocnily tankeru z takzvané stínové flotily, která se podílí na vývozu sankcionované ruské ropy. Tanker Smyrtos bude přesunut na kotviště u jižního pobřeží Anglie.
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