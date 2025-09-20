Nové Troubles? V Severním Irsku bobtná nenávist vůči menšinám. Úřady panikaří
20. 9. 2025 18:56 Zahraniční
Atmosféra na severu irského ostrova houstne. Rasové konflikty a nepokoje se opakují, menšiny v obavách opouštějí svá obydlí a úřady mají obavy, že i „malá potyčka se může změnit v něco velkého“ a mluví o „dlouhodobé krizi“. Počet rasově motivovaných útoků je nejvyšší od roku 2004 a následky jsou zatíženy i děti.
