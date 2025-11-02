Svědek natočil policejní zásah ve stanici Huntingdon
2. 11. 2025 15:20 Zahraniční
Svědek natočil policejní zásah ve stanici Huntingdon, kde ve vlaku dva muži pobodali deset lidí. Nic nenasvědčuje tomu, že útok byl teroristickým činem, uvedla v neděli britská policie. Dva z deseti zraněných jsou nadále v ohrožení života. Oba podezřelí ve věku 32 a 35 let jsou britští občané narození v Británii a nyní jsou ve vazbě. Král Karel III. uvedl, že je útokem naprosto zděšen a šokován.
