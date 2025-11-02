Svědek natočil policejní zásah ve stanici Huntingdon

Svědek natočil policejní zásah ve stanici Huntingdon, kde ve vlaku dva muži pobodali deset lidí. Nic nenasvědčuje tomu, že útok byl teroristickým činem, uvedla v neděli britská policie. Dva z deseti zraněných jsou nadále v ohrožení života. Oba podezřelí ve věku 32 a 35 let jsou britští občané narození v Británii a nyní jsou ve vazbě. Král Karel III. uvedl, že je útokem naprosto zděšen a šokován.
video: x@thor_exis
