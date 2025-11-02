Po útoku nožem ve vlaku v Anglii je deset zraněných, policie zadržela dva lidi
2. 11. 2025 8:44 Zahraniční
Deset lidí skončilo v nemocnici po útoku nožem ve vlaku poblíž Cambridge na východě Anglie, devět z nich je v ohrožení života. K incidentu došlo v sobotu večer. Vlak musel být kvůli útoku zastaven, policie zadržela dva lidi. Na vyšetřování spolupracuje protiteroristický oddíl policie.
