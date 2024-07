VIDEO: Velryba zaútočila na loď se dvěma muži Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rybáři v přístavu Portsmouth v americkém New Hampshire natočili děsivý okamžik. Na videu lze vidět jak velryba vyskočila na zadní část lodi a převrhla ji. Dva cestující, kteří stáli v přední části lodi, spadli přes palubu do vody. Rybáři se okamžitě vrhli na pomoc oběma mužům a podařilo se jim je dostat do bezpečí.

video: AP