Venezuela se bude napadení ze strany USA bránit, řekl ministr

Zahraniční
Venezuela se bude bránit přítomnosti zahraničních vojsk, uvedl ministr obrany Vladimir Padrino ve videozáznamu odvysílaném na vládní televizi VTV. Americký prezident Donald Trump před tím prohlásil, že USA zajaly venezuelského prezidenta Nicolas Maduro deportovali jej ze země ze země. Pozemní americký útok v brzkých ranních hodinách zasáhl civilní oblasti velkých měst.
video: Reuters
01:40

