Venezuela se bude napadení ze strany USA bránit, řekl ministr
3. 1. 2026 12:44 Zahraniční
Venezuela se bude bránit přítomnosti zahraničních vojsk, uvedl ministr obrany Vladimir Padrino ve videozáznamu odvysílaném na vládní televizi VTV. Americký prezident Donald Trump před tím prohlásil, že USA zajaly venezuelského prezidenta Nicolas Maduro deportovali jej ze země ze země. Pozemní americký útok v brzkých ranních hodinách zasáhl civilní oblasti velkých měst.
01:48
Augusta s Galvasem po zápase se Švýcary
Sport3. 1. 2026 10:16
00:45
Správa železnic buduje čekárny přímo na nástupištích
Domácí3. 1. 2026 9:12
01:20
Ukrajinci hlásí po útoku na Charkov 30 zraněných, Moskva údery popírá
Zahraniční2. 1. 2026 20:06
00:40
Útok v hradeckém obchodním centru. Dva zranění, policie dopadla muže s nožem
Domácí2. 1. 2026 19:38
00:50
SAE ukončily vojenskou přítomnost v Jemenu. Saúdové zároveň zaútočili na separatisty
Zahraniční2. 1. 2026 19:36
00:19
Záchranné složky zasahují v nákupním centru v Hradci Králové
Krimi2. 1. 2026 19:34
00:30
Fotbalista Antoine Semenyo podstoupil křest na pláži v Bournemouthu
Zahraniční2. 1. 2026 17:50
02:03
Martin Prokop bude bojovat na Dakaru s novým speciálem. Poslechněte si, jak řve
Technika2. 1. 2026 14:00
01:25
Pomník Sovětské armády je pryč, podobu místa určí architekti
Domácí2. 1. 2026 13:56
00:16
V domě na Lounsku našli dvě mrtvá těla
Krimi2. 1. 2026 13:28
00:52
Obsluha ve Švýcarsku nosila šampaňské s ohněm
Zahraniční2. 1. 2026 11:50
01:03
Dívka popsala útěk z hořícího baru ve Švýcarsku
Zahraniční2. 1. 2026 11:50
Následující videa
