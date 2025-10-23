Venezuela má 5000 raket, aby čelila vojenské hrozbě ze strany USA, tvrdí Maduro

Zahraniční
Venezuela disponuje 5000 přenosnými protiletadlovými raketami ruské výroby, aby mohla čelit vojenské hrozbě ze strany Spojených států. Podle agentury AFP to ve středu v televizi prohlásil venezuelský prezident Nicolás Maduro. USA v září zahájily sérii námořních útoků proti takzvaným narkoteroristům z Venezuely pašujícím drogy.
video: Reuters
