„Naprosté bezpráví.“ Moskva přirovnala americkou blokádu Venezuely k pirátství

Spojené státy svou blokádou Venezuely oživují dávno zapomenuté pirátství, uvedlo ve čtvrtek ruské ministerstvo zahraničí. K řešení konfliktu podle něj nicméně může vést pragmatismus amerického prezidenta Donalda Trumpa.
video: Reuters
