Venezuelské úřady propustily z vězení několik známých představitelů opozice
9. 2. 2026 8:20 Zahraniční
Venezuelské úřady v posledních hodinách propustily z vězení několik známých představitelů opozice. Píší to agentury AFP a EFE. Z vězení se dostali bývalý guvernér státu Barinas Freddy Superlano či advokát opoziční vůdkyně Maríe Coriny Machadové Perkins Rocha. Podle Machadové však někdo unesl dalšího čerstvě propuštěného opozičního politika Juana Pabla Guanipu.
00:32
